Tappeti del Sole esposti al Grand Palais | i disegni dimenticati che raccontano il potere di Luigi XIV

Dal 1° al 8 febbraio 2026, il Grand Palais di Parigi aprirà le sue porte a una mostra unica nel suo genere. Per la prima volta al mondo, saranno esposti in modo completo i tappeti realizzati per Luigi XIV, il Re Sole. Si tratta di disegni dimenticati che raccontano il potere e la regalità di un’epoca, e per molti visitatori sarà un’occasione rara di vedere da vicino questi pezzi di storia.

Dal 1° al 8 febbraio 2026, i grandi spazi del Grand Palais di Parigi ospiteranno un evento storico: per la prima volta al mondo, una selezione di tappeti realizzati per Luigi XIV, il Re Sole, verrà messa in mostra in forma integrale. Si tratta di un tesoro mai visto prima, composto da circa trenta esemplari che risalgono al 1668, quando il sovrano francese, ancora residente al Louvre, diede l'incarico a una delle principali manifatture reali. Il progetto, concepito da Jean-Baptiste Colbert, allora ministro delle Finanze, prevedeva l'allestimento di una lunga galleria decorata con tappeti che avrebbero trasformato la Grande Galleria in un percorso solenne, simbolo del potere assoluto.

