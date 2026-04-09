Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina

Il presidente russo ha comunicato ufficialmente un cessate il fuoco in Ucraina, annunciando una pausa delle operazioni militari. La decisione è stata presa in concomitanza con le celebrazioni religiose, senza ulteriori dettagli sul periodo di validità o sulle condizioni della tregua. La notizia ha suscitato reazioni da parte di vari attori internazionali, mentre la situazione sul campo rimane monitorata.

L’annuncio del cessate il fuoco è arrivato direttamente dal presidente russo Vladimir Putin, che ha dichiarato una pausa delle ostilità in coincidenza con le celebrazioni religiose. La Pasqua ortodossa, che cade nel fine settimana, rappresenta uno dei momenti più importanti per il mondo cristiano orientale e, nelle intenzioni del Cremlino, dovrebbe favorire un clima di maggiore distensione. La tregua, secondo quanto riportato dai media statali russi, inizierà alle 16 ora locale di sabato 11 aprile, corrispondenti alle 15 in Italia, e si protrarrà fino alla mezzanotte del giorno successivo. Si tratterebbe dunque di un cessate il fuoco limitato nel tempo, ma simbolicamente rilevante, soprattutto se dovesse essere rispettato da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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