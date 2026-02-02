Minori al centro il Codacons lancia una iniziativa regionale contro l’esclusione sociale | al via le segnalazioni
Il Codacons ha deciso di intervenire in modo concreto sulla questione dei minori esclusi socialmente. Ha lanciato una campagna regionale per raccogliere segnalazioni e aiutare i bambini e gli adolescenti in difficoltà. L’obiettivo è portare l’attenzione su un problema che troppo spesso viene trascurato e trovare soluzioni pratiche per proteggerli.
Dalla sicurezza degli istituti al disagio digitale, parte un percorso di ascolto e tutela per bambini e adolescenti attraverso denunce documentate e interventi mirati Il Codacons, attraverso il Dipartimento nazionale Affari sociali ed Emarginazione, accende i riflettori su una emergenza spesso sottovalutata e annuncia l’avvio di una iniziativa su scala regionale dedicata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è portare all’attenzione dell’opinione pubblica una condizione sempre più critica che coinvolge bambini e ragazzi, incidendo in modo diretto sulla loro crescita, sicurezza e qualità della vita.🔗 Leggi su Messinatoday.it
