Il Codacons ha deciso di intervenire in modo concreto sulla questione dei minori esclusi socialmente. Ha lanciato una campagna regionale per raccogliere segnalazioni e aiutare i bambini e gli adolescenti in difficoltà. L’obiettivo è portare l’attenzione su un problema che troppo spesso viene trascurato e trovare soluzioni pratiche per proteggerli.

Dalla sicurezza degli istituti al disagio digitale, parte un percorso di ascolto e tutela per bambini e adolescenti attraverso denunce documentate e interventi mirati Il Codacons, attraverso il Dipartimento nazionale Affari sociali ed Emarginazione, accende i riflettori su una emergenza spesso sottovalutata e annuncia l’avvio di una iniziativa su scala regionale dedicata alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. L’obiettivo è portare all’attenzione dell’opinione pubblica una condizione sempre più critica che coinvolge bambini e ragazzi, incidendo in modo diretto sulla loro crescita, sicurezza e qualità della vita.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Minori Al Centro

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, l’AIMMF ha lanciato un allarme sui minori.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Minori Al Centro

Argomenti discussi: Infanzia. Tutelare i minori da violenza ed esperienze traumatiche. L’appello di pediatri e neuropsichiatri infantili; Minori al centro, il Codacons lancia una iniziativa regionale contro l’esclusione sociale: al via le segnalazioni; Allontanamenti minori, la Garante Terragni: Devono tornare a essere eccezionali. L'Autorità chiede più controlli; Famiglia nel bosco, la Garante per l'Infanzia prende posizione: Solo in caso di grave pericolo si allontanano i minori.

Anno giudiziario, l’allarme dell’AIMMF: Minori al centro di una crisi sociale, servono relazioni e tutela dei dirittiNel corso delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, l’ Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia (AIMMF ), ... gazzettadelsud.it

Allontanamenti minori, la Garante Terragni: Devono tornare a essere eccezionali. L’Autorità chiede più controlliL'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha presentato oggi a Roma il documento Prelevamento dei minori, facciamo il punto, un testo di 18 domande e risposte che affronta la questione degli ... orizzontescuola.it

Aci Web -TV. . Aci Sant'Antonio: al via il progetto "centro diurno minori" che inizierà lunedì 2 febbraio 2026 - facebook.com facebook