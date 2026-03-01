Puliamo i quartieri all' opera al laghetto San Giorgio | rimossi oltre tredici chili di rifiuti
I volontari di “Puliamo i quartieri” sono tornati al laghetto San Giorgio di Pordenone per raccogliere i rifiuti presenti nell’area. Hanno lavorato insieme, con l’aiuto di Ministri Volontari di Scientology, Peace Brothers, cittadini e membri della parrocchia Beato Odorico, e hanno rimosso più di tredici chili di immondizia. L’intervento ha riguardato principalmente il tratto di largo San.
I volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo all'opera per ridare decoro alla città di Pordenone. Il gruppo, composto da Ministri Volontari di Scientology, Peace Brothers, cittadini e volontari della parrocchia Beato Odorico, ha rimosso oltre 13 chili di rifiuti dall’area che comprende largo San. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti
Puliamo i quartieri, ultima uscita dell'anno: raccolte decine di chili di rifiutiUltima uscita dell'anno per i volontari di Puliamo i quartieri, nel pomeriggio di sabato 20 dicembre.