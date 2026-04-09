Puglia nuovi revisori al controllo | blindati i conti regionali

Mercoledì 8 aprile 2026 è stato ufficialmente insediato il Collegio dei Revisori dei Conti presso gli uffici del Consiglio regionale della Puglia. Questo organismo ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria della Regione, il cui controllo è stato recentemente rafforzato. Le nuove nomine sono state comunicate in un momento di attenzione crescente sulla trasparenza e sulla corretta amministrazione delle risorse pubbliche nel territorio.

Il controllo della gestione finanziaria della Regione Puglia ha un nuovo organo operativo: mercoledì 8 aprile 2026, presso gli uffici del Consiglio regionale, si è ufficialmente insediato il Collegio dei Revisori dei Conti. La nomina, che dà il via a un mandato quinquennale, è stata formalizzata attraverso il decreto n.180 del Presidente della Giunta regionale e vede la partecipazione di figure con competenze tecniche diversificate, tra dirigenti amministrativi e professionisti certificati dal Ministero dell’Economia. I nuovi garanti della trasparenza contabile regionale. La composizione del collegio, che opererà per i prossimi cinque anni, riflette una volontà di incrocio tra l’esperienza gestionale locale e la specializzazione tecnica esterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia, nuovi revisori al controllo: blindati i conti regionali Finanziamenti pubblici a privati, Corte dei Conti accerta danni per 10 milioni in Puglia: due dipendenti regionali condannati nel FoggianoIl dato è emerso oggi dalla relazione del presidente, Pasquale Daddabbo, nel corso della sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario... Leggi anche: Crt: avviso per incarico di revisori dei conti Argomenti più discussi: Agenzia nr. 652 – Insediato il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia; Ambiente, Perrini: Rivedere limiti emissivi Eni non resti un solo annuncio; Nuovo ospedale Maglie Melpignano, Pagliaro e Basile: Ancora sulla carta dopo quasi 15 anni. Vogliamo risposte in audizione. Puglia. Nuovi investimenti per 43,5 milioni di euro nel farmaceutico grazie ai contratti di programmaIl progetto prevede un nuovo edificio nella sede pugliese della Merck Serono nel quale sarà installata una linea di produzione per i prodotti liofilizzati e liquidi. Stiamo sostenendo un investimento ... quotidianosanita.it Con questo provvedimento, la Sardegna si allinea alle esperienze già avviate in Puglia e Toscana. La presidente sarda Alessandra Todde (M5s): «Un passo concreto per garantire dignità» - facebook.com facebook Tre interdittive antimafia a imprese agricole tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli - News x.com