La CRT di Arezzo ha pubblicato un avviso per l'incarico di revisori dei conti. L'ente è alla ricerca di revisori legali o società di revisione a cui affidare questa importante funzione di controllo e verifica contabile. L'iniziativa si rivolge a professionisti qualificati interessati a collaborare con l'organizzazione in conformità alle normative vigenti.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – CRT: avviso per incarico di revisori dei conti.  La CRT sta ricercando revisori legali o società di revisione a cui affidare l'incarico di revisore legale dei conti. Gli operatori interessati devono trasmettere la dichiarazione di interesse, indirizzandola a Clinica di Riabilitazione Toscana Spa mediante PEC ([email protected]}. La manifestazione di interesse deve contenere la ragione sociale del soggetto interessato e allegare i documenti il cui elenco dettagliato è disponibile sul sito https:www.centroriabilitazioneterranuova.it Per ulteriori informazioni il referente è Franco Paolucci: 055-9106248, paolucci@crtspa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

