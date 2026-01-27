Crt | avviso per incarico di revisori dei conti

La CRT di Arezzo ha pubblicato un avviso per l'incarico di revisori dei conti. L'ente è alla ricerca di revisori legali o società di revisione a cui affidare questa importante funzione di controllo e verifica contabile. L'iniziativa si rivolge a professionisti qualificati interessati a collaborare con l'organizzazione in conformità alle normative vigenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.