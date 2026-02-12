Calabria allerta maltempo e erosione costiera | Occhiuto chiede al governo interventi rapidi e meno burocrazia

La Calabria si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo e erosione lungo la costa tirrenica. Le onde potrebbero superare i 5 metri e mezzo, e il governatore Occhiuto chiede interventi rapidi e meno burocrazia al governo. La regione è in allerta, mentre le prime mareggiate si fanno sentire sulle spiagge.

Calabria in Allerta: Occhiuto Scuote il Governo sull’Erosione Costiera e il Rischio Maltempo. La Calabria è in stato di allerta per l’arrivo di mareggiate lungo la costa tirrenica cosentina, con onde previste a superare i 5 metri e mezzo. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha lanciato un appello urgente al governo centrale per accelerare gli interventi di messa in sicurezza e semplificare le procedure burocratiche che frenano la protezione di un territorio sempre più vulnerabile agli eventi climatici estremi. Un Territorio Fragile Sotto Pressione. La costa tirrenica cosentina, già provata da anni di erosione, si prepara ad affrontare una nuova sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera, il presidente Occhiuto è stato ospite a Porta a Porta.

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

