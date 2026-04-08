Dalle mani dei boss alla comunità | così rinascono tre beni confiscati a Bari Adelfia e Ruvo

Tre immobili confiscati alle organizzazioni criminali sono stati consegnati a tre diverse comunità in Puglia. Uno di questi è un alloggio destinato a donne vittime di violenza, mentre gli altri due sono centri dedicati all'inclusione dei lavoratori stagionali. Le strutture si trovano nei comuni di Bari, Adelfia e Ruvo. Gli immobili erano stati sequestrati in precedenza e ora vengono trasferiti per finalità sociali.

Dall'alloggio destinato alle donne vittime di violenza al centro per l'inclusione dei lavoratori stagionali. Ci sono anche tre progetti da realizzare in altrettanti Comuni baresi tra quelli finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”, misura regionale che promuove. 🔗 Leggi su Baritoday.it Dalle mani della criminalità al riutilizzo sociale: nel 2025 tre nuovi beni confiscati nel ForliveseIn Emilia-Romagna il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della Regione di circa 650mila... Leggi anche: Spazi confiscati, sogni concreti: il difficile ritorno dei beni alla comunità Si parla di: Napoli, la violenza giovanile e il deserto dei valore. Bari, case popolari nelle mani dei clan: Se ci sgomberate, bruciamo tuttoA Bari esplode la protesta degli occupanti abusivi. Nel quartiere Enziteto, zona da anni segnata dalla presenza della criminalità organizzata e da alloggi popolari finiti sotto il controllo dei clan, ... tgcom24.mediaset.it Bari, case popolari nelle mani dei clan: in prefettura vertice contro le occupazioni abusiveFunziona così: per ogni porta forzata c’è qualcuno che aspetta da anni una casa assegnata per legge e che, ancora una volta, resta fuori. C’è anche chi in seguito a ricoveri ospedalieri, o a una ... lagazzettadelmezzogiorno.it