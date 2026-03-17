Il PGA Tour si sposta da Ponte Vedra a Palm Harbor per il Valspar Championship, che si disputa sull’Innisbrook Resort and Golf Club in Florida. Hovland difende il titolo conquistato lo scorso anno, mentre 9,1 milioni di dollari sono in palio per i partecipanti. La competizione si svolge senza interruzioni dopo la vittoria di Cameron Young al The Players.

Il PGA Tour trasloca da Ponte Vedra a Palm Harbor per il Valspar Championship. La competizione si svolge sull’Innisbrook Resort and Golf Club, mantenendo la sede in Florida dopo la vittoria di Cameron Young al The Players. Viktor Hovland difende il titolo vinto l’anno scorso con un margine di un colpo su Justin Thomas. Il montepremi tocca i 9,1 milioni di dollari e offre 500 punti per la classifica FedEx Cup. La Corsa ai Punti e il Premio in Palco. L’obiettivo principale non è solo vincere la gara, ma accumulare capitale per la stagione successiva. I 500 punti in palio sono fondamentali mira alla qualificazione all’RBC Heritage tramite l’Aon Swing 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valspar: Hovland difende il titolo, 9,1 milioni in palio

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