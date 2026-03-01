Ravenna 23 nuovi orti urbani in darsena | al via le domande per l’assegnazione

A Ravenna sono stati aperti 23 nuovi orti urbani nella zona Darsena, disponibili per l’assegnazione. Il Comune ha reso accessibili i lotti, che variano tra i 90 e i 130 metri quadrati, in seguito all’acquisizione di un’area ortiva di via Pag, vicino all’Orangerie. Le domande per ottenere uno di questi spazi possono essere presentate da cittadini interessati.

Nuovi orti urbani disponibili in zona Darsena a Ravenna. A seguito dell'acquisizione della nuova area ortiva di via Pag, accanto all'Orangerie, il Comune mette a disposizione 23 lotti con metrature comprese tra 90 e 130 metri quadrati, pronti per essere assegnati ai cittadini che ne faranno.