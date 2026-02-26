Kvara lancia il Psg agli ottavi col Monaco è 2-2 | highlights
Gli highlights di Psg-Monaco 2-2, ritorno del playoff di Champions League: i campioni d'Europa si qualificano agli ottavi (in virtù della vittoria per 3-2 nel Principato) grazie ai gol di Marquinhos e Kvaratskhelia. Di Akliouche e Teze le reti degli ospiti, rimasti in 10 dal 58' per l'espulsione di Coulibaly. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
