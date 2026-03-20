All’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini è partito il progetto “Scuola Base Sicura” dedicato ai docenti. L’obiettivo è migliorare le competenze degli insegnanti nella gestione delle esigenze degli studenti durante le attività scolastiche. Il percorso formativo coinvolge tutto il corpo docente e si concentra su pratiche didattiche e strategie di intervento. L’iniziativa si inserisce nel programma di potenziamento delle competenze educative.

Arezzo, 20 marzo 2026 – All’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini è iniziato un percorso formativo dedicato ai docenti, volto a rafforzare il ruolo della scuola come spazio educativo capace di accogliere e gestire le complessità dell’età evolutiva. Il progetto, denominato “Scuola Base Sicura”, nasce in collaborazione con il Servizio Salute Mentale Infanzia e Adolescenza del Valdarno e si articola in due incontri rivolti agli insegnanti. La prima giornata, svoltasi mercoledì 18 marzo, ha offerto un quadro introduttivo sui temi centrali del progetto, con particolare attenzione al concetto di scuola come “base sicura”: un luogo di riferimento stabile per bambini e ragazzi, in grado di favorire relazioni positive e crescita emotiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova, all’Istituto Giovanni XXIII parte il progetto “Scuola Base Sicura” per la formazione dei docenti

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