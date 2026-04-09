Un insegnante noto per le sue posizioni politiche si è lasciato andare a dichiarazioni considerate offensive, accusando i proprietari di case di essere coinvolti in pratiche di avvelenamento. Le sue parole, definite “esternazioni”, potrebbero portare a conseguenze disciplinari. Raimo, sostenitore della sinistra, ha recentemente attirato l’attenzione per le sue dichiarazioni pubbliche, che hanno suscitato reazioni tra gli interlocutori e le istituzioni scolastiche.

Il professore, ultras della sinistra, Christian Raimo, gioca col fuoco. Alla terza sospensione per lui scatta il licenziamento che, a questo punto, si fa sempre più vicino. La nuova provocazione del docente di liceo (insegna storia e filosofia in un istituto di istruzione superiore), scrittore ed ex assessore alla Cultura del III Municipio di Roma dal 2018 al 2021, ha scatenato un altro putiferio mediatico e chissà che stavolta non si approssimi per lui l’allontanamento dalla professione. Stavolta il suo bersaglio, pubblicato su Facebook la sera di Pasqua, sono stati i proprietari di case che, secondo un suo inquietante ragionamento, speculano sugli affitti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Proprietari di case da avvelenare». Raimo straparla, rischia la cattedra

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I proprietari sono passati dall’86,4% del 2004 all’83,1% del 2024 e la capacità di acquistare una #casa attraverso un mutuo è sceso a 96,1 nel 2024, al di sotto della soglia di equilibrio che si attesta sul 100. E’ quanto emerge dal 14/o rapporto sulla condizione - facebook.com facebook

La chat di Delmastro e soci con Caroccia: gruppo whatsapp tra i proprietari del locale, al posto della figlia Miriam c’è il padre condannato. @VinzBis x.com