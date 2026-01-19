Case da affittare Incentivi ai proprietari

Se hai una casa da affittare, scopri come incentivi e garanzie possono favorire la riqualificazione del mercato immobiliare. Promuoviamo soluzioni che supportano i proprietari, offrendo strumenti concreti per rendere più semplice e sicuro l’affitto delle abitazioni private. Un intervento mirato per rispondere all’emergenza casa, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e valorizzando le proprietà disponibili.

Riportare gli alloggi privati “silenti“ nel mercato della locazione, con incentivi e garanzie ai proprietari, per dare una risposta all’ emergenza casa. Parte da questo presupposto il progetto sperimentale che ha preso il via nell’ambito dei Comuni del Legnanese premiando, anche economicamente, chi vorrà aderire. Il progetto è rivolto ai proprietari di alloggi presenti nei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese che presenteranno la domanda di partecipazione entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case da affittare. Incentivi ai proprietari De Pascale annuncia il nuovo piano: "Incentivi a chi costruisce case da affittare a prezzi calmierati"

De Pascale presenta un nuovo piano con incentivi dedicati alla costruzione di case da affittare a prezzi calmierati. L'obiettivo è migliorare le politiche abitative, alzando gli standard e affrontando le criticità del settore. Questa iniziativa mira a favorire l'accesso alla casa e a promuovere soluzioni più sostenibili e inclusive. Leggi anche: Case da affittare, ecco la soluzione. Un patto per pigioni concordate La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Case da affittare. Incentivi ai proprietari - Riportare gli alloggi privati “silenti“ nel mercato della locazione, con incentivi e garanzie ai proprietari, per dare una risposta ... ilgiorno.it

