Il compagno Raimo e il caro affitti | Avvelenare i proprietari di case

Un docente candidato per un partito politico ha fatto una dichiarazione che ha suscitato scalpore, paragonando i proprietari di case a soggetti da avvelenare con una tossina letale. La frase, pronunciata in un contesto pubblico, ha attirato l’attenzione dei media e sollevato critiche, mentre il commento di un compagno di partito ha evidenziato un atteggiamento aggressivo nei confronti degli affittuari e dei proprietari di immobili.

La premessa, in stile lotta di classe d’antan, si lega alle difficoltà economiche di una fascia di popolazione che una volta veniva definita classe media e che oggi fatica a tirare avanti. «Metà o più dei miei amici, quarantenni, cinquantenni», annota il prof, «cerca casa o lavoro o un lavoro in più con cui provare ad arrivare a fine mese. Nei giorni di Pasqua e di bilanci la ferita è più evidente. È una classe media o ormai ex-media, tutti più o meno laureati e dottorati, molti insegnano, ma da quest’anno non stanno in piedi». Il post, da oltre 2.000 reazioni, è diventato subito uno sfogatoio da follower. Nei 300 commenti c’è chi auspica iper tassazioni per le case sfitte, chi sente di vivere nel «Quarto mondo», chi sostiene l’occupazione illegale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il compagno Raimo e il caro affitti: «Avvelenare i proprietari di case» Le mosse di Sánchez contro il caro affitti in Spagna: maxi-sconto fiscale ai proprietari che non aumentano i canoniIl governo spagnolo ha annunciato un nuovo pacchetto di misure per contrastare la crisi degli affitti. Leggi anche: Due case condivise contro il caro affitti, l'iniziativa a Piazzola