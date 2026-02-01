Questa domenica si gioca la partita tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, una sfida valida per la ventiduesima giornata della Liga. Le due squadre arrivano entrambe dopo due sconfitte consecutive e cercano di riscattarsi. Chi vince potrebbe agganciare la zona alta della classifica, ma la partita si presenta aperta e combattuta.

Athletic Bilbao-Real Sociedad è una gara della ventiduesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Due sconfitte di fila. Brutte. L’Athletic Bilbao ha bisogno di una vittoria contro la Real Sociedad per agganciare proprio in classifica gli ospiti. E rimettere evidentemente le cose a posto dopo un avvio di 2026 diciamo complicato, con troppi risultati altalenanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sono sette invece i risultati utili di fila della Real Sociedad. Una squadra che ha messo la marcia giusta e che si ritrova proprio a ridosso della zona Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Real Sociedad: quinta di fila e aggancio

La sfida tra Real Sociedad e Osasuna, valida per gli ottavi di finale di Coppa del Re, si ripresenta con una serie di quattro vittorie consecutive della Sociedad nelle ultime sfide.

