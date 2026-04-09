Pronostico Real Madrid-Girona | non succede per la terza volta

La partita tra Real Madrid e Girona si disputerà venerdì, valida per la trentunesima giornata della Liga. È la terza volta in questa stagione che le due squadre si affrontano. La gara si svolge in un momento di campionato in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica. La sfida si gioca in un impianto con una capienza di circa 80.000 spettatori.

Real Madrid-Girona è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Tutti i pensieri del Real Madrid, giustamente, saranno rivolti alla sfida della prossima settimana contro il Bayern Monaco e valida per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Arbeloa ha un solo obiettivo in questa stagione, quello della massima competizione europea. Il campionato, con i sette punti di vantaggio che ha il Barcellona, lo possiamo considerare anche bello ché andato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma nonostante questo, e contro una squadra decisamente in salute come il Girona che arriva dalla stupenda affermazione contro il Villarreal, non può succedere di nuovo che il Real Madrid perda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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