Pronostico Nantes-Paris FC | seconda vittoria in stagione

Nantes e Paris FC si affrontano nella diciottesima giornata di Ligue 1, in programma domenica alle 17:15. La partita sarà trasmessa in diretta TV e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, si trovano notizie, statistiche, probabili formazioni e un’analisi del pronostico per questa sfida.

Nantes-Paris FC è una partita della diciottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Prima di perdere contro il Nizza in Coppa di Francia ai calci di rigore, il Nantes era riuscito a piazzare la prima vera impresa di questo 2026, andando a vincere sul campo del Marsiglia, il più complicato di tutto il campionato francese. Una botta di energia assurda che i gialloverdi sperano di rivivere davanti al proprio pubblico contro un Paris FC galvanizzato dalla clamorosa vittoria nel derby contro il PSG che è valso il passaggio del turno in Coppa.

