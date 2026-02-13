Pronostico Paris FC-Lens | niente regalo ai cugini

Il Paris FC si prepara ad affrontare il Lens sabato nella ventiduesima giornata di Ligue 1, con l’obiettivo di non regalare punti ai cugini rossoneri, reduci da una serie di vittorie consecutive che hanno rafforzato la loro posizione in classifica.

Paris FC-Lens è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nel momento in cui il Lens, sabato sera, scenderà in campo a Parigi, saprà già il risultato del PSG impegnato nell’anticipo del venerdì. E la squadra di Luis Enrique spererà sicuramente in un aiuto da parte dei cugini, visto che sono le due squadre che si giocano il titolo. Ma la sensazione è che non arriverà proprio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Lens è in lotta, a soli due punti dalla vetta. Ed è l’unica squadra ad avere avuto il merito di tenere vivo il massimo campionato francese: lo farà fino alla fine, perché nonostante ci sia stato nel corso dell’anno qualche passaggio a vuoto – uno poche settimane fa – questa squadra ha sempre avuto il merito e la forza di rialzarsi subito, nonostante, e lo sappiamo tutti, non sia stata costruita per raggiungere obiettivi così importanti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il 12 gennaio 2026 alle ore 21:10 si disputerà il match tra Paris Saint Germain e Paris FC, valido per i sedicesimi di finale della coppa di Francia.

