Senesi Juve il giocatore lo ha già comunicato al Bournemouth! E c’è un vantaggio burocratico

La trattativa tra la Juventus e Senesi si muove rapidamente. Il giocatore ha già comunicato al Bournemouth la sua decisione di trasferirsi in bianconero. Grazie a questa scelta, la Juve può approfittare di un vantaggio burocratico che accelera il passaggio. La situazione si muove in modo concreto, e ora si aspetta solo il via libera ufficiale.

che favorisce l’operazione. Il nome di Marcos Senesi è diventato la priorità assoluta per blindare la difesa della Juventus in vista della prossima stagione. Il centrale argentino, che si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno, ha già ufficializzato al Bournemouth la sua intenzione di non rinnovare, indicando l’Italia come destinazione ideale per il prosieguo della sua carriera. Oltremanica, i media britannici confermano con insistenza il forte interesse del club bianconero, che individua nel mancino l’elemento perfetto per completare lo scacchiere difensivo di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha fatto un passo deciso per assicurarsi Senesi.

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Matías Senesi del Bournemouth.

