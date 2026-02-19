Pronostico West Ham-Bournemouth | continua il sogno salvezza

Il West Ham ha conquistato due vittorie consecutive, spinto dalla voglia di evitare la retrocessione. Questa partita contro il Bournemouth, in programma sabato alle 18:30, potrebbe essere decisiva per la squadra di casa. I londinesi cercano punti importanti per risalire in classifica, anche grazie all’attacco che sta trovando maggiore fluidità. Il Bournemouth, invece, vuole confermare la buona forma recente e agganciare punti salvezza. La sfida si prospetta aperta e ricca di emozioni fino all’ultimo minuto.

West Ham-Bournemouth è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Si è ripreso il West Ham nel corso delle ultime settimane. E adesso sogna, letteralmente, di prendersi una salvezza che ad un certo punto dell'annata sembrava utopia. I quattro risultati positivi nelle ultime cinque partite hanno ridato speranze ai padroni di casa che contro il Bournemouth vedono da vicino la possibilità di altri tre punti. Sì, da vicino perché la squadra ospite ormai ha poco da chiedere alla propria stagione.