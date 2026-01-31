Pronostici Napoli-Fiorentina | marcatore e tiri in porta
Dopo aver fallito l’ingresso ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro la Fiorentina al “Maradona”. I partenopei sanno che devono vincere per rimettersi in carreggiata e mantenere vive le speranze in campionato. Conte punta su un attacco deciso, con un marcatore chiave e alcuni giocatori pronti a tirare in porta con insistenza. La partita si prospetta combattuta, con i giocatori che daranno tutto per rialzarsi dopo il passo falso in Europa.
Napoli-Fiorentina, il pronostico della sfida del “Maradona”: marcatore e possibili tiratori Spalle al muro dopo il mancato accesso ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere un colpo per provare a riannodare il filo del discorso in campionato ed evitare pericolosi contraccolpi per il prosieguo della stagione. Di contro, una Fiorentina affamata di punti non può permettersi ulteriori passi falsi. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Dopo il gol al Chelsea, Rasmus Hojlund vuole rinnovare la sua verve realizzativa anche in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Approfondimenti su Napoli Fiorentina
Pronostici Fiorentina-Juventus: marcatore e tiri in porta
Pronostici Fiorentina-Udinese: marcatore e tiri in porta
La sfida tra Fiorentina e Udinese si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.
Ultime notizie su Napoli Fiorentina
Argomenti discussi: Napoli-Fiorentina, pronostico e quote 23ª giornata Serie A 2025/26; Segui Juventus-Napoli: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostici di Serie A | Pisa-Sassuolo (15) | Napoli-Fiorentina (18) | Cagliari-Verona (20.45) | sabato 31 gennaio; Pronostico Verona-Udinese | Serie A 2025/26.
Pronostico Napoli-Fiorentina: torna il sereno dopo la tempestaNapoli-Fiorentina è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it
Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al MaradonaPronostico Napoli-Fiorentina nettamente a favore dei padroni di casa. Le due squadre arrivano entrambe da un'eliminazione dolorosa - il Napoli in. tuttomercatoweb.com
Napoli - Chelsea è finita secondo pronostici con la vittoria dei londinesi. Siamo fuori dalla Champions per i punti persi per strada con squadre alla nostra portata. A giochi ormai fatti cercavamo la prestazione d'orgoglio e poi si sarebbe guardata la classifica. C facebook
Nuovo #Schedinaccio! Sfide importanti in giro per l'Europa poi #Inter, #Napoli e #Juventus! Sotto con i pronostici! x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.