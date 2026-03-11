Sofia Bouraya | argento ai Regionali e via per le Nazionali

La karateka Sofia Bouraya ha ottenuto il secondo posto ai campionati regionali di Modena. Con questa performance, si è qualificata per le gare nazionali che si terranno a Roma alla fine del mese. La competizione ha visto la partecipazione di diverse atlete della regione, e la Bouraya ha conquistato il podio durante la gara di domenica.

La karateka Sofia Bouraya ha ottenuto il secondo posto ai campionati regionali di Modena. L’atleta del Karate Farnesiana si è qualificata per le nazionali in programma a Roma alla fine del mese. L’incontro decisivo per l’oro si è svolto con un esito di misura, lasciando la medaglia d’argento come risultato finale della competizione svoltasi a Mirandola. La giovane atleta piacentina, appena diciottenne, ha dimostrato grande costanza vincendo nettamente le prime due sfide prima dell’ultima prova. Il successo garantisce il passaggio alle fasi successive del calendario nazionale. Il percorso verso le Nazionali. La vittoria nei primi due incontri ha permesso all’atleta di accedere alla fase finale dove si è giocata la sfida per il primo gradino del podio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sofia Bouraya: argento ai Regionali e via per le Nazionali Articoli correlati Scherma: ottimo risultato per il team maschile di spada. Quarto posto per le ragazze. Argento ai regionali a squadreOttimo risultato per la squadra maschile di spada dell’Ama Scherma Koala al campionato regionale a squadre categoria Assoluti, che ha visto in pedana... Tennistavolo. Bene le formazioni regionali. In chiaroscuro le nazionaliIl 2025 del Tennistavolo Lucca si chiude con la settima ed ultima giornata del girone d’andata per i campionati a squadre. Approfondimenti e contenuti su Sofia Bouraya Discussioni sull' argomento Sofia Bouraya d'argento ai Regionali; Karate – Sofia Bouraya qualificata per i campionati italiani assoluti; Sofia Bouraya (Karate Farnesiana) medaglia d’argento ai Regionali; Karate, baseball e basket inclusivo alle 21 a Zona Sport. Sofia Bouraya (Karate Farnesiana) medaglia d’argento ai RegionaliAncora un brillante risultato per il Karate Piacenza Farnesiana, che festeggia la prestazione di Sofia Bouraya. La portacolori piacentina ha preso parte ... piacenzasera.it Ancora un brillante risultato per il Karate piacenza, che festeggia la prestazione di Sofia Bouraya facebook