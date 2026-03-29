Professoressa accoltellata a Trescore attivato il supporto psicologico Emrd per la comunità scolastica

A Trescore Balneario, l’11 aprile, è stato attivato il supporto psicologico EMDR per la comunità scolastica dopo l’aggressione a una docente avvenuta il 25 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”. Un team di psicoterapeuti sta intervenendo per aiutare studenti e famiglie colpite dall’evento. La scuola ha comunicato di aver deciso di offrire questo sostegno per favorire il recupero del senso di sicurezza.

Un team di psicoterapeuti impegnati fin dalle prime ore successive all’accaduto per sostenere studenti, famiglie e personale scolastico coinvolti indirettamente nel trauma Un team di psicoterapeuti EMDR è attualmente impegnato sul campo per sostenere la popolazione scolastica e le famiglie colpite a seguito dell’aggressione ai danni di una docente avvenuta lo scorso 25 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario (BG). La task force, composta dall’equipe di psicoterapeuti interni alla scuola e dell’Associazione EMDR Italia, è stata attivata fin dalle primissime ore dopo i fatti per offrire in tempi rapidi un supporto psicologico specialistico alla comunità scolastica (personale scolastico e alunni) e ai familiari coinvolti indirettamente nell’evento traumatico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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