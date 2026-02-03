Questa mattina a Vigonza le forze dell’ordine hanno scoperto un grande opificio per la produzione di sigarette di contrabbando. Durante l’operazione sono stati sequestrati milioni di sigarette e tre moldavi sono stati portati in caserma. Il danno stimato all’erario si aggira intorno agli 80 milioni di euro. La scoperta rappresenta un colpo duro al mercato nero delle sigarette.

È di tre soggetti deferiti e di un sequestro milionario il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione illecita di tabacchi lavorati di contrabbando. L’intervento, coordinato dalla Procura Europea (E.P.P.O.) di Palermo, ha portato alla scoperta di un opificio industriale a Vigonza (PD), dove venivano fabbricate sigarette destinate al mercato nero, con un danno stimato per le casse pubbliche di circa 80 milioni di euro l’anno. Operazione congiunta tra Palermo e Padova: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale Palermo, con il supporto operativo dei colleghi di Padova, hanno portato a termine un’operazione di grande rilievo nel contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Vigonza, danno stimato di 80 milioni di euro per l'erario

Approfondimenti su Vigonza Sigarette

A Casoria, è stato effettuato un importante sequestro di oltre due tonnellate di sigarette di contrabbando.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vigonza Sigarette

Argomenti discussi: Lecce, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: arrestato un uomo dalla Polizia di Stato; Fabbrica clandestina di sigarette nel Padovano: maxi sequestro da milioni di euro; Nel capannone in Brianza tonnellate di tabacco e sigarette di contrabbando: il maxi sequestro della guardia di finanza; Maxi sequestro di tabacco e sigarette contraffatte tra Trento e Monza Brianza: confiscati 2,7 milioni di pacchetti falsi.

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Vigonza, danno stimato di 80 milioni di euro per l'erarioMaxi sequestro a Vigonza: scoperto opificio per la produzione di sigarette di contrabbando, tre moldavi deferiti e danno erariale milionario. virgilio.it

Maxi fabbrica clandestina di sigarette scoperta in provincia di Padova: business da 120 milioni l’anno. Il videoI finanzieri del Comando Provinciale Palermo, con il supporto operativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell’illecita produz ... msn.com

Una struttura in grado di produrre due milioni di sigarette al giorno su circa 5mila mt quadri. Introiti per 120 milioni di euro l'anno, 80 milioni il danno allo Stato. Sono i numeri del sequestro @GDF di uno stabilimento per la produzione clandestina di 'bionde' a x.com