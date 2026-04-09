Durante un match degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, Sinner ha accusato problemi alla schiena nel secondo set contro Tomas Machac. L’azzurro si è più volte toccato la zona lombare e ha preso una pastiglia prima di ricevere l’intervento di un medico. La partita è proseguita con qualche difficoltà, e alla fine Sinner ha perso il set.

Jannik Sinner ha patito qualche fastidio fisico nel corso del secondo set, poi perso, contro il ceco Tomas Machac, durante il match valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro si è ripetutamente toccato la schiena. Si interrompe la striscia di 37 set vinti di fila dall’azzurro nei Masters 1000: Sinner si è ritrovato anche sotto 2-5, con due break di ritardo, e proprio su questa situazione di punteggio al cambio di campo ha preso una pastiglia, anche se non è dato sapere con certezza se l’assunzione sia direttamente legata al fastidio fisico. L’azzurro è sembrato riprendersi, recuperando entrambi i break di ritardo e volando sul 6-5, ma poi non è riuscito ad evitare il tiebreak, dove è tornato a sembrare in difficoltà, giocando in maniera passiva e toccandosi la schiena. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Problemi fisici per Sinner: schiena, pastiglia e intervento del medico. Cosa è successo contro Machac

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LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la striscia di set si ferma a 37, problemi alla schienaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.

Temi più discussi: Becker: Sinner superstar fondamentale per il tennis italiano, il calcio prenda esempio; Monaco: Sono sicuro che Sinner fra due anni avrà numeri diversi anche sulle partite lunghe; Alcaraz chiamato a difendere un capitale di punti. Situazione simile per Musetti, occhio a Sinner; Al Masters 1000 di Monte-Carlo Jannik Sinner parte a razzo contro Ugo Humbert.

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A Monte Carlo problemi alla schiena per Jannik Sinner, che si riprendeNel tie-break Machac approfitta ancora della seconda di servizio di Jannik Sinner, prende subito in mano lo scambio e si porta avanti con il mini break. Sul 3-2 in suo favore, il ceco gestisce bene ... sportal.it

#Holm non avrebbe convinto #Spalletti anche per via dei problemi fisici e non rientrerebbe quindi nel progetto tecnico della prossima stagione x.com

Destini alterni a Montecarlo per gli altri nostri atleti Matteo Berrettini,reduce dalla bella vittoria in doppio con Andrea Vavassori,ha dovuto giocare solo 4 game,e tutti vincenti,prima che il suo avversario Bautista Agut si ritirasse per problemi fisici,sembra un prob - facebook.com facebook