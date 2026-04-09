Sinner infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico | cos’è successo

Durante il match degli ottavi di finale del torneo di Montecarlo, il tennista italiano ha chiesto un time-out medico a causa di un problema alla schiena. L’incidente è avvenuto nel secondo set contro il giocatore ceco, interrompendo temporaneamente il gioco. La partita è proseguita dopo la pausa, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle condizioni fisiche del tennista.

(Adnkronos) – Infortunio per Jannik Sinner contro Thomas Machac a Montecarlo? Il fuoriclasse azzurro accusa un problema alla schiena durante il secondo set del match degli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato contro il tennista ceco. Cos'è successo? Jannik ha faticato nel secondo parziale e il ceco ha strappato due break consecutivi, poi l'azzurro ha recuperato guadagnando il tie-break. Qui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, allungando sul 6-2 dopo un doppio fallo dell'azzurro prima di chiudere sul 7-3. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sinner-Machac, Jannik punta i quarti a Montecarlo: il pronosticoIl numero due del mondo torna in campo dopo un giorno di riposo per affrontare gli ottavi del primo Master 1000 della stagione sulla terra rossa...

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Sinner, infortunio contro Machac a Montecarlo? Jannik chiede time-out medico: cos'è successoQui, sul 3-2 per il ceco, Machac tiene il servizio: si cambia campo sul 4-2 per lui e Sinner inizia a toccarsi la schiena, accennando una smorfia di dolore. Machac ne approfitta e va sul 5-2, ... adnkronos.com

Sinner-Machac 6-1, 6-7, la diretta degli ottavi a Montecarlo. Jannik in affanno perde il set e interrompe il record. Sarà decisivo il terzoSet diverso ma stessa musica. Machac è al servizio ma i punti se li aggiudica Sinner. L'azzurro si porta sul 15-40 regalandosi tre possibilità di break, tutte recuperate da Machac. Il gioco si è ... leggo.it

Sinner batte Machac ed è ai quarti di finale di Montecarlo Dopo 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000, il ceco gli strappa un parziale, ma non basta #DAZN #DAZNBetClub x.com

Sinner perde un set ma si prende i quarti di finale - facebook.com facebook