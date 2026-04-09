LIVE Sinner-Machac 6-1 6-7 0-1 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | la striscia di set si ferma a 37 problemi alla schiena

Sul campo principale di Montecarlo, il match tra Sinner e Machac si è concluso con il punteggio di 6-1, 6-7, 0-1 in favore del tennista ceco, che ha riscosso un vantaggio nel terzo set prima di fermarsi a causa di problemi alla schiena. La partita rappresenta l’ultimo episodio di una serie di 37 set consecutivi vinti dal giocatore italiano, interrotta dopo circa due ore di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 0-40 Lungo il diritto incrociato in contropiede del ceco. Sinner stringe il pugno destro. 0-30 Largo il diritto inside-in di Machac in uscita dal servizio. 0-15 Doppio fallo del n.53. 1-1 E altro ace esterno dell’italiano. 40-0 Ace esterno di Sinner. Speriamo gli dia morale. 30-0 In rete il diritto centrale del ceco. 15-0 Larga l’aggressiva risposta di diritto lungolinea di Machac. 0-1 Servizio e rovescio incrociato vincente di Machac. 40-15 Palla corta di Machac. Sinner ci arriva bene e va a segno con il diritto lungolinea. 40-0 Lungo il passante di rovescio incrociato del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 0-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: la striscia di set si ferma a 37, problemi alla schiena LIVE Sinner/Bergs-Machac/Ruud 6-4 3-4, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il duo italo-belga insegue nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner/Bergs-Machac/Ruud 3-4 CONTROBREAK SINNER/BERGS. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al tie-breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11. Temi più discussi: Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla; Il tabellone di Sinner all'Atp di Monte-Carlo; LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale; Sinner-Machac, orario e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Montecarlo. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 2-1, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break in apertura di terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 40-30 Largo il diritto in avanzamento di Machac ... oasport.it Diretta Live Sinner-Machac Montecarlo ottavi di finale: break di Jannik nel set decisivo!Diretta Live del match tra Sinner-Machac valevole per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it Un Jannik Sinner in difficoltà. Dopo aver giocato un primo set strepitoso, chiuso con un 6-1 perfetto, Jannik ha sofferto il ritorno di Machac e una condizione fisica che non sembra essere ottimale. Nel secondo set il ceco Machac arriva al 5-2; Jannik recupera fi - facebook.com facebook Primo set dominato da Sinner! 1 game concesso a Machac e solo tre punti persi nei propri turni di servizio. 6-1 x.com