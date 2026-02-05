La Juventus di Spalletti si prepara per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Palladino. Il tecnico bianconero ha deciso un turnover ragionato, puntando a superare la Dea ferita e qualificarsi per le prossime fasi. La sfida si annuncia aperta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.

Probabili formazioni Atalanta Juve, turnover ragionato per i bianconeri di Spalletti che cercano il pass contro la Dea ferita di Palladino. Archiviato il lungo spezzatino del ventitreesimo turno di campionato, il calcio italiano sposta immediatamente l’attenzione sulla Coppa Italia, trofeo che entra nel vivo con una sfida dal sapore di finale anticipata. Giovedì sera, alle ore 21:00, i riflettori del Gewiss Stadium si accenderanno per il quarto di finale più atteso: Atalanta contro Juventus. Le due compagini arrivano all’appuntamento con stati d’animo diametralmente opposti. La Dea di Raffaele Palladino sta vivendo un momento di evidente appannamento, avendo raccolto appena una vittoria nelle ultime cinque uscite complessive, ma in coppa ha dimostrato di saper azzerare tutto con il poker rifilato al Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Probabili formazioni Atalanta Juve: le possibili scelte di Spalletti per il quarto di finale di Coppa Italia

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per il match all'Allianz Stadium.

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, in programma questa sera all'Allianz Stadium.

Argomenti discussi: Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Probabili formazioni Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori; Atalanta-Juventus, le probabili: Cabal a sinistra, Thuram in panchina. Raspadori titolare; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming.

