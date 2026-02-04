La famiglia nel bosco cerca di tornare alla normalità, ma la situazione resta complicata. La sorella di mamma Catherine ha chiesto che i nipoti tornino con i genitori, perché non stanno bene. La lunga attesa e le preoccupazioni si fanno sentire, mentre il tempo sembra passare senza risposte chiare. I parenti sperano in una soluzione rapida, ma la strada resta ancora incerta.

Il tempo scorre inesorabile mentre una ferita profonda continua a lacerare l’anima di una famiglia sospesa tra le montagne abruzzesi e le coste australiane. Dal 13 novembre scorso, la vicenda di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion tiene l’Italia con il fiato sospeso: tre bambini — una bimba di otto anni e due gemelli di sei — sono stati allontanati dalla loro casa nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, per essere trasferiti in una struttura protetta nei pressi di Vasto, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Ora, a quasi quattro mesi dall’inizio di questo calvario, è arrivata direttamente dall’Australia Rachael, sorella di Catherine, per portare il calore di una famiglia che non ha intenzione di arrendersi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la sorella di mamma Catherine: “I miei nipoti non stanno bene, vogliamo che tornino con i genitori”

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Rachael, sorella di Catherine Birmingham, spiega che i suoi tre nipoti sono in difficoltà e vogliono tornare con i genitori.

Una famiglia si trasferisce nel bosco, lasciando i bambini lontano dai genitori.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; La famiglia nel bosco e i giudici: Limitare gli interventi sui minori significa tutelarli meno; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica.

Famiglia nel bosco, Garante minori: Salute dei bambini sia messa al primo postoLa Garante per l’infanzia Terragni interviene sul caso Palmoli, chiedendo tutela per i tre bambini allontanati dai genitori e ospitati in casa-famiglia a Vasto ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, i bambini tornino dai genitori. La relazione degli psichiatri e la paura di mamma Catherine: I miei figli traumatizzatiPalmoli (Chieti), gli specialisti: Indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva, attraverso la garanzia di continuità dei legami familiari. La mamma dei tre fratellini: Si sveg ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, come stanno i bambini: parla la zia - facebook.com facebook

FAMIGLIA NEL BOSCO: GLI PSICHIATRI ASL CHIEDONO IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Gli psichiatri della ASL Lanciano Vasto Chieti sono chiari: per il bene dei bambini della cosiddetta “Famiglia nel Bosco” è indispensabile ripristinare la continui x.com