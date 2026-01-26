Beat Bop evento di poesia contemporanea al Caffè Letterario Horafelix

Il Caffè Letterario Horafelix invita sabato 31 gennaio, a partire dalle 16:30, agli incontri di “Beat Bop”, un evento dedicato alla poesia contemporanea. L’appuntamento si terrà in via Reggio Emilia 89 e offrirà un’occasione per approfondire le tendenze attuali nel panorama poetico. Un momento di incontro per appassionati e professionisti che desiderano condividere riflessioni e interpretazioni sulla poesia di oggi.

Sabato 31 gennaio, a partire dalle 16,30, il Caffè Letterario Horafelix (via Reggio Emilia 89) ospiterà “Beat Bop”, un evento culturale interamente dedicato alla poesia contemporanea. Ideata e organizzata dallo scrittore Edoardo Piazza, la manifestazione si propone come un crocevia di voci, progetti editoriali e riflessioni sullo stato dell’arte poetica oggi. L’apertura dell’evento sarà dedicata alle novità editoriali con un’anteprima de “I poeti vivi”, la collana di prossima uscita del Gruppo Editoriale Magog. A illustrare il progetto interverranno la direttrice delle edizioni, Fabrizia Sabbatini, insieme a Edoardo Piazza.🔗 Leggi su Romatoday.it

