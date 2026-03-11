La settimana del ‘NO’ | dal Caffè Letterario al Teatro Italia scopri tutti i nostri incontri

La settimana del “NO” prevede una serie di incontri pubblici che si svolgono dal Caffè Letterario al Teatro Italia. A pochi giorni dal referendum sulla giustizia e sulla separazione delle carriere, sono stati organizzati eventi per discutere delle questioni in votazione. Durante gli appuntamenti, si sono affrontati i temi principali del referendum e si è tenuta anche una serata-evento dedicata alla discussione pubblica.

LA SETTIMANA DEL “NO”: GLI INCONTRI E LA SERATA-EVENTO A pochi giorni dal voto sul referendum sulla giustizia e sulla separazione delle carriere, abbiamo deciso di fare un ultimo sforzo per spenderci in quella che crediamo essere una battaglia che riguarda la vita di tutti noi cittadini. Con Marco Travaglio e tutta la redazione del Fatto abbiamo organizzato una settimana di incontri e una grande serata-evento per ribadire insieme le nostre ragioni del NO. Un’occasione per informarsi e confrontarsi con i nostri giornalisti, tanti dei magistrati che ci hanno accompagnato nell’impegno nella campagna referendaria di questi ultimi mesi e ospiti che animeranno il dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

