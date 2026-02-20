Blitz dei carabinieri | in casa di un 20enne un etto di droga una pistola modificata e soldi
I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un ragazzo di 20 anni dopo aver trovato in casa un etto di droga, una pistola modificata e diverse banconote. La perquisizione è scattata durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato comportamenti sospetti nel giovane. All’interno dell’appartamento hanno scoperto la droga, l’arma illegalmente modificata e circa 1.500 euro in contanti. Il ragazzo ora si trova in caserma in attesa di essere processato. La scoperta sottolinea come i controlli continui mirino a contrastare lo spaccio nella zona.
Il giovane è stato arrestato ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. L’arresto è arrivato in seguito alle perquisizioni che nei giorni scorsi i militari hanno effettuato anche all’intero della sua abitazione. Così hanno scoperto una pistola giocattolo modificata e resa offensiva, con canna alterata e dotata di filettatura utile per l’uso del silenziatore, comprensiva di serbatoio contenente una cartuccia calibro 7.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata, arrestato 62enne
Leggi anche: Nasconde una pistola a salve modificata e 17 proiettili a casa: carabinieri arrestano un minorenneLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Blitz dei carabinieri in un capannone di Lodi Vecchio: scoperta una piantagione di droga. Due arresti; Camorra a Sant’Antimo, blitz con 14 arresti: sgominati i vertici dei clan Puca, Verde e Ranucci; Vasta operazione contro droga e criminalità organizzata a Castellamonte, paese 'invaso' dalle pattuglie; Blitz dei Carabinieri a Ostia. Piazza Gasparri e i Lotti sotto la lente: quattro arresti, sequestri di droga e controlli all’alba.
BLITZ DEI CARABINIERI DI SIENA IN UN CANTIERE EDILE, DENUNCIATI DUE IMPRENDITORITra le irregolarità riscontrate anche la mancanza della cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per operare nei cantieri a partire da ottobre 2024, e l’assenza del Piano Operativo di Sicurezza ... oksiena.it
Controlli sul lavoro: blitz dei Carabinieri del N.I.L. di Siena in un cantiere edile, denunciati due imprenditori.Nell’ambito di controlli straordinari finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lavoro, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena (N.I.L.), insieme ai co ... antennaradioesse.it
Napoli, blitz dei carabinieri contro i clan Puca, Verde e Ranucci: 14 misure cautelare eseguite - facebook.com facebook
Ancora un blitz dei Carabinieri a Ostia, lungo il litorale della Capitale. L’operazione, finalizzata a contrastare la criminalità nelle aree di piazza Gasparri e dei cosiddetti Lotti, ha portato a 6 arresti, 10 denunce e alla segnalazione di 18 soggetti per possesso di s x.com