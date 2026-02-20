Blitz dei carabinieri | in casa di un 20enne un etto di droga una pistola modificata e soldi

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato un ragazzo di 20 anni dopo aver trovato in casa un etto di droga, una pistola modificata e diverse banconote. La perquisizione è scattata durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato comportamenti sospetti nel giovane. All’interno dell’appartamento hanno scoperto la droga, l’arma illegalmente modificata e circa 1.500 euro in contanti. Il ragazzo ora si trova in caserma in attesa di essere processato. La scoperta sottolinea come i controlli continui mirino a contrastare lo spaccio nella zona.

Il giovane è stato arrestato ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo. L'arresto è arrivato in seguito alle perquisizioni che nei giorni scorsi i militari hanno effettuato anche all'intero della sua abitazione. Così hanno scoperto una pistola giocattolo modificata e resa offensiva, con canna alterata e dotata di filettatura utile per l'uso del silenziatore, comprensiva di serbatoio contenente una cartuccia calibro 7.

