Nascondeva in casa droga ed una pistola modificata arrestato 62enne

I carabinieri di Giarre hanno colto un 62enne con droga e un’arma modificata in casa. L’uomo è stato arrestato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di arma clandestina modificata. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato droga e una pistola modificata nascosta all’interno dell’abitazione.

I carabinieri hanno recuperato 50 grammi di marijuana, una pistola a salve modificata per fare fuoco e corredata da proiettili, una dose di cocaina pronta all'uso I carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato un 62enne con le accuse di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e "detenzione di arma clandestina modificata". Durante un'attività di controllo svolta con i colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno bussato a casa di un 62enne residente nella frazione di Macchia di Giarre. Non appena entrati nell'abitazione, hanno trovato, su un mobiletto dell'ingresso, una pistola a salve modificata con relativo caricatore e priva di tappo rosso.

Approfondimenti su Giarre Arresto

La polizia ha arrestato un uomo di 49 anni, già agli arresti domiciliari, trovato con droga e una pistola rubata in casa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Giarre Arresto

