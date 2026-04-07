La pansessualità è un termine che suscita spesso confusione, soprattutto perché viene associato frequentemente ad altri orientamenti sessuali come la bisessualità. Si tratta di una sfumatura dell’orientamento sessuale che riguarda la capacità di essere attratti da persone indipendentemente dal loro genere. La differenza tra i due termini viene spesso fraintesa, portando a interpretazioni errate e a confusione sul significato di ciascuna identità.

La pansessualità è un concetto spesso oggetto di fraintendimenti e incomprensione. Rappresenta una delle molte sfumature dell’ orizzonte arcobaleno ma viene però di frequente associato ad altri concetti, in particolare il suo significato viene spesso confuso con quello di bisessualità. Qui di seguito proviamo a spigare nel dettaglio cosa significhi essere pansessuale e perché pansessuale e bisessuale sono allo stesso tempo due identità differenti, ma anche molto affini tra loro. Pansessuale: significato del termine. Per comprendere il significato di pansessuale, partiamo innanzitutto dalla sua etimologia: dal greco, “ pan “, che significa... 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Essere pansessuale significa essere bisessuale? Facciamo chiarezza

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