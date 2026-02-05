 Joana Vasconcelos | Essere eccezionali oggi significa essere fedeli a sé stessi senza semplificare mai

Joana Vasconcelos si apre sulla sua idea di eccezionalità. Per lei, essere straordinari oggi vuol dire rimanere fedeli a ciò che si è, senza mai semplificare troppo. La sua filosofia si collega a un episodio di molti anni fa, quando Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti la scelsero per ospitare la loro fondazione. Un riconoscimento che ancora oggi conferma la sua autenticità e originalità.

Quando Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti lo scelsero, ormai molti anni fa, per ospitare la loro Fondazione che all’epoca era ancora un pensiero su carta e infatti ha richiesto anni di lavori di restauro, nel palazzo secentesco che oggi ospita la Galleria PM23 - l’acronimo sta per piazza Mignanelli, notoriamente sede anche dello storico palazzo di Valentino al numero 22 e che oggi molti vorrebbero intitolare al couturier scomparso poche settimane fa – erano ospitate la tipografia e la biblioteca della Propaganda Fide. Una scelta lungimirante, se si pensa alle manifestazioni di culto al quale stiamo assistendo dal momento in cui Giammetti ha diffuso la notizia della scomparsa di Valentino, e che ben si rappresenta nei sopra-porte del palazzo, di cui sono state conservate le indicazioni iniziali incise nel legno (“logic. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

