Controlli nei kebab | scarsa igiene e irregolarità multe per 11 mila euro

A Bergamo sono stati effettuati controlli nei kebab per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e igiene. Durante le ispezioni sono state riscontrate diverse irregolarità e scarsa pulizia, che hanno portato a sanzioni per un totale di 11 mila euro. Le verifiche proseguono per garantire il rispetto delle regole nei locali pubblici della zona.

Bergamo. Continuano i controlli nei locali pubblici per verificare il rispetto delle norme, soprattutto per quanto riguarda sicurezza e igiene. Venerdì 6 marzo gli agenti della Questura, insieme ai militari dei Carabinieri Nas e alla Polizia Locale di Bergamo, hanno controllato due kebab in città. Nel primo locale sono stati trovati diversi problemi igienico-sanitari, in particolare nella conservazione degli alimenti nelle celle frigorifere. Mancavano anche alcuni cartelli obbligatori previsti dalla legge, tra cui quello che vieta la vendita di alcol ai minori. Per queste irregolarità sono state date multe per un totale di 4.000 euro. Nel secondo kebab, autorizzato solo per l’asporto, sono stati trovati clienti seduti a mangiare nel locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

