Prevenzione in rosa | tornano le visite senologiche gratuite a Salerno con Insieme per la Vita
Il 14 aprile alle 17.30, presso la parrocchia Santa Maria ad Martyres di Salerno, si terrà una sessione di visite senologiche gratuite nell’ambito dell'iniziativa
Torna il 14 aprile, alle 17.30, presso la parrocchia Santa Maria ad Martyres di Salerno, "Insieme per la vita", l'iniziativa di prevenzione promossa da Noi in Rosa aps. Previste visite senologiche gratuite a cura del dottor Carlo Iannace e consulenze della psicologa Emanuela Marena. Prenotazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Torna "Insieme per la vita": le visite senologiche gratuite a cura del dottor IannaceSi terrà il 17 febbraio, l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche...
Salerno, visite senologiche gratuite nei quartieri: l’iniziativa del dottore VolpePortare la prevenzione direttamente nei quartieri, senza barriere e senza attese.
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Prevenzione in rosa, Villa Serena apre le porte a visite gratuite a PalermoPALERMO - Mettere la donna al centro, non solo come paziente ma come pilastro del benessere sociale. Con questo spirito la Casa di Cura Villa Serena di Palermo rinnova il suo impegno nella medicina di ... laprovinciacr.it
Se li conosci, li riconosci: i numeri della prevenzione. C’è un numero che ti chiama: 080 2442901 Ti contatta automaticamente per invitarti ad aderire agli screening oncologici gratuiti offerti dal Servizio sanitario regionale. Prossimamente lo stesso numer - facebook.com facebook