Salerno visite senologiche gratuite nei quartieri | l’iniziativa del dottore Volpe

A Salerno, un medico radiologo e senologo ha avviato un progetto di visite senologiche gratuite nei quartieri della città. L'iniziativa mira a offrire servizi di prevenzione senza ostacoli o tempi di attesa, portando le visite direttamente sul territorio. Il medico, noto anche come ideatore di una pagina Facebook civica, ha organizzato alcune giornate di screening per le donne residenti nei diversi quartieri.

Portare la prevenzione direttamente nei quartieri, senza barriere e senza attese. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal dottore Alessio Volpe, medico radiologo e senologo, ma anche ideatore della pagina Facebook civica “La Siringa del Mattino”, che ha deciso di organizzare alcune giornate di prevenzione senologica gratuita dedicate alle donne dei quartieri di Salerno. L’idea nasce dall’esperienza quotidiana in ambito clinico, dove emergono con sempre maggiore frequenza difficoltà concrete nell’accesso ai controlli: tempi di attesa lunghi, ostacoli economici e condizioni personali che portano molte donne a rimandare, anche per anni, esami fondamentali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Torna "Insieme per la vita": le visite senologiche gratuite a cura del dottor IannaceSi terrà il 17 febbraio, l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche... Leggi anche: Visite senologiche gratuite per le under 45