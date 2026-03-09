Azzerava il contachilometri poi rivendeva le auto in regione | sequestro da un milione e mezzo per l' imprenditore romano

Un imprenditore romano è stato coinvolto in un'operazione di sequestro per un valore di un milione e mezzo di euro. Le autorità hanno scoperto che azzerava il contachilometri delle auto, provenienti dalla Germania e poi rivendute in Friuli Venezia Giulia, presentandole come “seminuove”. Le targhe venivano ottenute in modo fraudolento, e il veicolo era stato alterato per nascondere il chilometraggio reale.

Le prendeva dalla Germania e le faceva immatricolare in maniera illecita dalla Motorizzazione. A Trieste sono rimaste truffate 19 persone, a Udine 37 e a Pordenone 55, su un totale di 835 in Italia. La guardia di finanza ha sequestrato la maxi villa con piscina, un appartamento, auto e orologi di lusso e soldi in un conto corrente austriaco Auto proposte come "seminuove", provenienti dalla Germania e poi rivendute in Friuli Venezia Giulia diminuendo il contachilometri e ottenendo le targhe in modo fraudolento. Era la proposta di un imprenditore del Lazio, con alle spalle una considerevole fedina penale in cui annoverava precedenti per riciclaggio, ricettazione, associazione per delinquere, truffa, reati tributari, omicidio colposo e detenzione di materiale pedopornografico.

