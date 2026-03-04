Confiscati covo e auto di Messina Denaro Condanna definitiva per Bonafede prestò l' identità al boss stragista

Le autorità hanno confiscato l'ultimo covo di Matteo Messina Denaro, che ora appartiene allo Stato. Contestualmente, è stata emessa una condanna definitiva per un uomo condannato per aver prestato l’identità al boss di Castelvetrano. Inoltre, è stato confiscato anche un’auto associata alla latitanza del boss. L’operazione riguarda un favoreggiamento diretto alla permanenza dell’imputato in clandestinità.

L'ultimo covo di Matteo Messina Denaro passa definitivamente nel patrimonio dello Stato. Eseguito un provvedimento di confisca nei confronti di uno dei favoreggiatori della latitanza del boss di Castelvetrano. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito il decreto emesso dal Tribunale di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, che fa seguito al sequestro eseguito a marzo 2025 e ha riguardato l’appartamento di Campobello di Mazara utilizzato come ultimo covo del latitante catturato il 16 gennaio 2023 e morto nel settembre successivo, nonché l’auto di cui il padrino stragista si serviva per i suoi spostamenti. Con lo... 🔗 Leggi su Feedpress.me

Confiscato l'ultimo covo del boss stragista Messina DenaroAGI - L'ultimo covo di Matteo Messina Denaro passa definitivamente nel patrimonio dello Stato.

