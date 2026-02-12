Alatri tutto pronto per la presentazione della rivista Cantiere Mediterraneo

Giovedì alle 18 nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” si terrà la presentazione della rivista “Cantiere Mediterraneo”. L’evento è aperto a tutti e promette di essere un momento di confronto e approfondimento sui temi che riguardano il Mediterraneo.

La rivista Cantiere Mediterraneo nasce dall’esigenza di coprire un vuoto nella cultura italiana: la mancanza di una “cultura mediterranea” adeguata ai tempi che stiamo vivendo. Giovedì pomeriggio 12 febbraio alle ore 18.00 nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” si terrà la presentazione della rivista “Cantiere Mediterraneo”. La rivista Cantiere Mediterraneo, promossa dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori, nasce dall’esigenza di coprire un vuoto nella cultura italiana: la mancanza di una “cultura mediterranea” adeguata ai tempi che stiamo vivendo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Alatri Rivista Museo del Mediterraneo, sprint finale per lo sgombero dell’area: cantiere pronto a ripartire Tutto pronto per la presentazione del Carnevale Maddalonese 2026 Il 19 gennaio alle ore 18 si terrà al centro polifunzionale ex Macello di Maddaloni la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alatri Rivista Argomenti discussi: Alatri, guidava senza patente: multato per oltre 5mila euro dalla polizia locale; Arpino - Tutto pronto per la nuova edizione della Summer School; Insieme 91 sindaci per la prima volta per gli Stati Generali della Cultura convocati dalle Città Erniche Fortificate del Lazio; Colleferro. Tutto pronto per il Carnevale 2026. Venerdì 13 sfilano le scuole, Domenica 15 i gruppi mascherati e i carri allegorici... Cantiere ANSFISA sulla A2 Autostrada del Mediterraneo: limitazioni al traffico notturne per il controllo dei sistemi di sicurezza nelle gallerie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.