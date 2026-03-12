Chi è Tamara Gregoretti rappresentate del MiC accusata per la presenza della Russia alla Biennale di Venezia

Tamara Gregoretti, rappresentante del Ministero della Cultura, è stata accusata di aver consentito la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. In risposta, il ministro ha chiesto le dimissioni della consigliera del Consiglio di Amministrazione della Biennale coinvolta. La vicenda riguarda la gestione della presenza russa all'evento artistico internazionale, che ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti.

Alessandro Giuli punta il dito contro Tamara Gregoretti per il caso Russia alla Biennale di Venezia e chiede le sue dimissioni. La rappresentante del dicastero della Cultura nel Cda della Fondazione è finita al centro della bufera per la presenza del padiglione di Mosca all’Esposizione Internazionale d’Arte. Un invito che la consigliera rivendica, respingendo la richiesta del ministro. Russia alla Biennale di Venezia: richiesta di dimissioni Il caso politico è stato scatenato dalla scoperta del nome della Russia nell’elenco dei partecipanti alla 61esima Biennale di Venezia, in programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026. Per la presenza del... 🔗 Leggi su Virgilio.it

