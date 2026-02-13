Prendersi cura di cani e gatti | quanto pesa la spesa veterinaria sul bilancio

Prendersi cura di cani e gatti pesa in modo crescente sul bilancio delle famiglie italiane, con le spese veterinarie che sono aumentate del 15% negli ultimi due anni.

Gli animali da compagnia sono ormai una presenza consolidata nelle case italiane: si stima che quasi 4 famiglie su 10 ne abbiano almeno uno, con cani e gatti in testa alla classifica. Fanno parte del nucleo degli affetti e vengono trattati come tali. I costi legati alla loro gestione, quindi, sono molteplici e toccano diverse voci; ma uno degli aspetti più significativi riguarda la spesa veterinaria, che in Italia pesa sempre di più nel bilancio economico generale. Secondo i dati più recenti di indagini di settore, in primis quelli del rapporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato nel 2025, la spesa media mensile per un animale domestico varia generalmente dai 31 ai 100 euro. 🔗 Leggi su Dilei.it

La spesa per prendersi cura di cani e gatti cresce di anno in anno.

La Regione Umbria fa un passo importante per la tutela di cani e gatti.

