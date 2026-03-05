In Italia, il settore degli animali domestici sta vivendo una crescita significativa, con un aumento del numero di cani e gatti nelle case degli italiani. La pet economy registra un incremento delle spese dedicate a alimenti, accessori e servizi, mentre i proprietari mostrano un’attenzione sempre maggiore nel prendersi cura dei loro animali. La relazione tra persone e animali domestici si consolida come elemento centrale nelle famiglie italiane.

Gli animali domestici sono considerati parte integrante della famiglia, lo dimostra l'attenzione con cui i proprietari se ne prendono cura. La pet economy in Italia continua a crescere e si conferma uno dei settori più dinamici dei consumi delle famiglie. Secondo un’analisi di Confartigianato, la spesa per gli animali domestici ha raggiunto 6,7 miliardi di euro, registrando un aumento del 76% negli ultimi dieci anni. Questo è un dato che evidenzia come cani, gatti e altri animali da compagnia siano sempre più parte integrante della vita degli italiani e delle loro scelte di consumo. A sostenere questo trend è l’aumento delle famiglie con animali domestici e una maggiore attenzione al loro benessere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Quanto vuoi bene a cane e gatto? Lo rivela la pet economy: in aumento in Italia

Leggi anche: “Per cani e gatti spendiamo quasi 7 miliardi all’anno”. La pet economy vola in Italia: la classifica delle città che spendono di più per gli animali domestici

Corre la pet economy, spesa a 6,7 miliardi: in dieci anni +76%Pet Economy in Crescita: La Spesa per gli Animali Domestici Supera i 6,7 Miliardi di Euro L’amore degli italiani per gli animali domestici si traduce...

Aggiornamenti e notizie su Quanto vuoi bene a cane e gatto Lo....

Discussioni sull' argomento Pellegrino: Sono 120 al mondo e… guadagno molto, molto bene!; Lettera sulla bara di Domenico: Ti voglio bene, troverai tanti angeli; Sanremo, Laura Pausini e l'abbraccio con Conti: Carlo ti voglio bene; Voglio tornare in Italia e far vivere lì mia figlia Mi vedo in una specie di zoo circondata dall’amore degli animali | le parole di Elisabetta Canalis.

Tra tensioni politiche e organizzazione, l'Italia dello sport ancora alla prova in occasione delle Paralimpiadi in programma dal 6 al 15 marzo. #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi #Paralympics Il Sole 24 ORE - facebook.com facebook

Sono il 18,6%, in Sud Italia quasi il 25% x.com