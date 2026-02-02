Padova prende a pugni in volto una donna poi ferisce tre agenti | arrestato

Un uomo irregolare ha aggredito una donna a pugni in volto, poi ha ferito tre agenti intervenuti. È stato subito arrestato e trasferito in un Cpr, in attesa di essere espulso dall’Italia. L’uomo, con diversi precedenti penali, non ha opposto resistenza durante l’arresto.

Ha preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre. Un 35enne senegalese è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali ed è stato collocato in un Cpr in vista di un allontanamento dallo Stato., Gli agenti sono intervenuti nei pressi della stazione dopo la segnalazione del 118 chiamato da un cittadino per soccorrere una 42enne italiana, che presentava escoriazioni agli arti superiori, arrossamento allo zigomo e una ferita sul volto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

