Ruba all' Esselunga poi prende a schiaffi e pugni l' addetto alla sicurezza | 28enne arrestato per rapina

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare all'Esselunga e aver aggredito un addetto alla sicurezza. Prima ha tentato di prendere alcune bottiglie di superalcolici e due bibite, poi ha forzato le casse automatiche. Quando è stato fermato, ha reagito con schiaffi e pugni. La scena si è conclusa con l’arresto del giovane, che ora si trova in caserma.

Ultime notizie su Esselunga Rapina Argomenti discussi: Ruba alcolici all'Esselunga e tenta la fuga: 35enne in manette; Como, furto all'Esselunga di via Carloni: bottiglie di whisky nascoste negli slip, merce per 230 euro; Broni, ruba rasoi e lamette per un migliaio di euro: arrestato 18enne; Sorpreso a rubare whisky al supermercato, prova a liberarsi dei dipendenti ma finisce in manette. Paga una confezione di patatine e ruba rasoi per 600 euroFurto all'Esselunga di Masnago: arrestato un 19enne rumeno, il giudice respinge il patteggiamento e dispone l'obbligo di firma ... laprovinciadivarese.it Paura all'Esselunga: ruba alcolici e prende a calci le porte, clienti in fugaMomenti di panico tra i clienti del supermercato Esselunga di viale Palmiro Togliatti, per il comportamento violento di un 19enne, fermato dall'intervento di una pattuglia della polizia locale. Dopo ... romatoday.it Ruba alcolici all'Esselunga e tenta la fuga: 35enne in manette - facebook.com facebook

