Premio Von Rezzori la giuria annuncia la shortlist

La giuria del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze ha comunicato la lista dei finalisti per l’edizione 2026. Sono stati selezionati dieci autori provenienti da diversi paesi, con opere pubblicate nel corso dell’ultimo anno. La shortlist include romanzi e raccolte di racconti che spaziano tra vari generi letterari e stili narrativi, e i nomi scelti sono stati annunciati in una conferenza stampa tenutasi nella città toscana.

Firenze, 9 aprile 2026 - E' stata annunciata dalla giuria del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze la shortlist per la sezione narrativa straniera: comprende Julia Deck per 'Ann d'Inghilterra' (Adelphi, traduzione di Yasmina Melaouah Fabula); Isabella Hammad per 'Entra il fantasma' (Marsilio, traduzione di Maurizia Balmelli); Karim Kattan con 'L'Eden all'alba' (La Nave di Teseo, traduzione di Cettina Caliò); Iman Mersal con 'Sulle tracce di Enayat' (Crocetti, traduzione di Elisabetta Bartuli); Samanta Schweblin con 'Il buon male' (Einaudi, traduzione di Maria Nicola). Il premio per la migliore traduzione in italiano è stato assegnato dalla giuria a Yasmina Mélaouah per la traduzione di Malinconia dei confini di Mathias Enard (Edizioni eo). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Von Rezzori, la giuria annuncia la shortlist Premio Vincenzo Russo: Maurizio De Giovanni presiede la giuriaMaurizio de Giovanni si conferma alla guida della giuria tecnica del Premio “Castel di Carta – Vincenzo Russo 2026”. Premio letterario “Insieme si cresce”: annunciata la giuria della seconda edizioneIl concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati a partecipare con racconti inediti in lingua italiana, a tema... Argomenti più discussi: Reggello celebra con la benemerenza civica Orso d’Oro Don Ottavio Failli e Beatrice Monti della Corte Von Rezzori; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario. Premio Von Rezzori, la giuria annuncia la shortlistEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Premio von Rezzori, la cinquina di narrativa stranieraLa giuria del Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze con presidente Andrea Bajani, composta da Beatrice Monti della Corte, Maylis de Kerangal, Alberto Manguel, Maaza Mengiste e Colm Tóibín ha ... ansa.it La XX edizione del Premio Gregor von Rezzori – Città di Firenze vi aspetta il 7 e 8 maggio a Firenze con autori della letteratura contemporanea internazionale! ———————————- Il Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze è ideato e organizzato dall - facebook.com facebook