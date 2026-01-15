Premio Vincenzo Russo | Maurizio De Giovanni presiede la giuria

Maurizio De Giovanni è nuovamente presidente della giuria del Premio “Castel di Carta – Vincenzo Russo 2026”. La sua presenza garantisce un'attenzione qualificata al riconoscimento, che valorizza la narrativa italiana. La giuria, composta da esperti del settore, valuta le opere in modo attento e rigoroso, contribuendo a promuovere la qualità letteraria e a sostenere gli autori emergenti.

Maurizio de Giovanni si conferma alla guida della giuria tecnica del Premio “Castel di Carta – Vincenzo Russo 2026”. La composizione della commissione è stata resa nota a Palazzo di Città nel corso dell'anteprima della rassegna, evento che rilancia il bando di concorso in scadenza a fine mese. L'iniziativa, promossa dall’Associazione Nessuno e Centomila, rientra nel programma “La Luce e il Sogno” del Comune di Cava de’ Tirreni. Lo scrittore napoletano presiede un team composto da figure del giornalismo e della cultura: Vittoriana Abate, Mario Avagliano, Francesco Della Calce, Paola de Simone, Lorella Di Biase, Bruno Giordano, Pino Imperatore, Giovanni Lamberti, Valeria Parrella, Massimo Pasqualone, Enrico Passaro, Alberto Raffaelli, Valentina Staffetta e Daniela Wollmann. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Wim Wenders presiede giuria Berlinale Leggi anche: Il concorso “Boccaccio Giovani“. Spazio ai nuovi talenti letterari. Marco Malvaldi presiede la giuria Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Cava de’ Tirreni ospita l'anteprima di “Castel di Carta - Premio Vincenzo Russo 2026”; Massimo Pasqualone in giuria al premio “Castel di Carta – Vincenzo Russo 2026”. Premio Vincenzo Russo: Maurizio De Giovanni presiede la giuria - Ufficializzata a Cava de’ Tirreni la commissione tecnica del concorso letterario. salernotoday.it

Premio “Castel di Carta – Vincenzo Russo 2026”, presentata la giuria tecnica - Si è tenuta, presso il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, l’anteprima di “Castel di Carta – Premio Vincenzo Russo 2026”, evento culturale dedicato alla ... napolivillage.com

Premio "Don Vincenzo Greco" 2025 Assegnati i premi della terza edizione del Premio nazionale arti pittoriche e grafiche dedicato al sacerdote Don Vincenzo Greco nato a San Mauro Castelverde nel 1597 e morto a Roma nel 1687. La Commissione compost - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.