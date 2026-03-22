Festival di Chambéry per l’Italia vince Anna Mallamo

Ben 261 romanzi francofoni ed europei – complessivamente sono sei le lingue – alle superiori, 6 mesi di letture, dibattiti e scambi. Ecco quanto è servito per determinare i vincitori della 39a edizione del Festival del Primo romanzo di Chambéry, che si terrà da giovedì 27 a domenica 31 maggio prossimi nella cittadina capoluogo della Savoia. «La ridente» – così viene chiamata Chambéry – accoglierà 21 autrici e autori, di cui 16 francofoni (tra cui un belga e uno del Québec) e 5 europei (italiano, tedesco, inglese, spagnolo e rumeno), che sono stati scelti da una rete di 1700 lettrici e lettori in Francia e a livello internazionale, che leggono in francese e nelle altre lingue selezionate. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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